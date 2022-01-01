По меньшей мере 12 человек погибли, 13 пострадали в ходе давки в храме индийской союзной территории Джамму и Кашмир

Об этом сообщило информационное агентство АНИ со ссылкой на министра обороны страны. По его информации, ЧП случилось в результате спора между паломниками. Премьер-министр Нарендра Моди объявил о компенсациях в размере 200 тысяч индийских рупий (эквивалентно примерно такой же сумме в рублях) родственникам погибших и 50 тысяч рупий пострадавшим.

