Об этом сообщило информационное агентство АНИ со ссылкой на министра обороны страны. По его информации, ЧП случилось в результате спора между паломниками. Премьер-министр Нарендра Моди объявил о компенсациях в размере 200 тысяч индийских рупий (эквивалентно примерно такой же сумме в рублях) родственникам погибших и 50 тысяч рупий пострадавшим.
По меньшей мере 12 человек погибли, 13 пострадали в ходе давки в храме индийской союзной территории Джамму и Кашмир
Об этом сообщило информационное агентство АНИ со ссылкой на министра обороны страны. По его информации, ЧП случилось в результате спора между паломниками. Премьер-министр Нарендра Моди объявил о компенсациях в размере 200 тысяч индийских рупий (эквивалентно примерно такой же сумме в рублях) родственникам погибших и 50 тысяч рупий пострадавшим.