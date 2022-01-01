Акцизы на ряд товаров вырастут с сегодняшнего дня

С наступлением Нового года повышаются акцизы на этиловый спирт, горячительные напитки, виноматериалы и табачные изделия. Впоследствии это повлечёт за собой рост цен на эту продукцию.

Заметнее остальных вырастет акциз на алкоголь с объемной долей этилового спирта свыше 9%, за исключением пива и вин. Он составит 589 рублей за литр. Акциз на слабоалкогольную продукцию разных видов составит от 20 до 43 рублей в зависимости от напитка. Ставка акциза на папиросы и сигареты будет составлять больше 2300 рублей за тысячу штук.

Кроме того, вырастет акциз на легковые автомобили с мощностью двигателя от 90 лошадиных сил и до 150 включительно. Он составит больше 50 рублей за лошадиную силу. Ставки акцизов на бензин и дизельное топливо проиндексируют на 4%, что в свою очередь, по мнению экспертов, приведёт к их подорожанию на 6 — 8%.

С 1 января 2022 года также впервые вводится акциз на жидкую сталь.