Европейское космическое агентство поддержало решение Вашингтона продлить соглашение об эксплуатации МКС до 2030 года

Европейское космическое агентство поддержало решение Вашингтона продлить соглашение об эксплуатации Международной космической станции до 2030 года. Встречное предложение будет направлено странам-партнерам, сообщил глава агентства Йозеф Ашбахер.

Ранее глава американского аэрокосмического агентства Билл Нельсон сообщил, что Белый дом решил оставить астронавтов на МКС до конца десятилетия. Ради этого НАСА готово и дальше взаимодействовать с международными партнерами, в том числе с Россией.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о новых проблемах с корпусом и оборудованием Международной космической станции. Об этом Рогозин рассказал в новогоднем обращении к космонавтам.

Ранее в корпусе МКС были обнаружены трещины. Небольшая утечка зафиксирована с сентября 2019-го года. Позже стало известно о том, что есть и вторая трещина. Экипаж сумел заделать ее минувшей весной.