В России перестает действовать мораторий на новый принцип маркировки вин

Алкогольный напиток, который производится во французском регионе Шампань, теперь нельзя называть шампанским при продаже в российских магазинах: закон требует именовать его игристым вином.

Изменения принципа маркировки, утвержденные президентом еще летом, не коснулись только российских производителей: они могут называть свою продукцию шампанским.

До сих пор в стране действовал мораторий: запрещалось проверять бизнес на соблюдение новых правил. С наступлением 2022 года несколько десятков миллионов бутылок, находящихся в обороте, фактически окажутся контрафактными, считают представители отрасли. По их словам, такую продукцию могут начать изымать и утилизировать, что повлечет потерю бизнесом более 15 млрд рублей.

В конце декабря ретейлеры, рестораторы и импортеры зарубежного вина обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой продлить действие моратория на год, но какой-либо реакции не последовало.

Ранее один из крупнейших производителей шампанского, французская компания Moët & Chandon, предупредил о намерении остановить поставку продукции в Россию из-за нежелания подчиняться новому закону. Но позже все же согласилась изменить маркировку на «игристое вино».