В России с сегодняшнего дня будут засекречены все госзакупки пяти силовых ведомств

Под действие распоряжения правительства попадают Росгвардия, Минобороны, ФСБ, а также Федеральная служба охраны и Служба внешней разведки.

Подведомственные им структуры также смогут не афишировать свои тендеры. Силовые ведомства ранее не раз просили засекретить госзакупки. В частности, Росгвардия это объясняла тем, что обеспечивает государственную и общественную безопасность. А в ФСО утверждали, что необходимость засекретить госзакупки связана с увеличением количества угроз, в том числе террористических, в отношении различных объектов. Схожие предложения выдвигали и другие, не силовые ведомства. Например, в министерстве финансов объясняли свою инициативу желанием «упростить и систематизировать» порядок госзакупок.

Ранее некоторые ведомства, такие, как ФСБ и Служба внешней разведки, засекречивали только закупки, необходимые для нужд обороны и безопасности.