США, Евросоюз, Австралия, Канада и Великобритания сожалеют в связи с решением властей ликвидировать «Мемориал»

США, Евросоюз, Австралия, Канада и Великобритания сожалеют в связи с решением российских властей ликвидировать международное общество и правозащитный центр «Мемориал*».

Эти организации неустанно выступают за защиту прав человека, разоблачая ужасающие нарушения, в том числе на Северном Кавказе, говорится в совместном заявлении, распространенном американским госдепартаментом. Его авторы не согласны с утверждениями о том, что «Мемориал*» оправдывает экстремизм и терроризм.

Они отметили, что судебные решения в отношении структур последовали за «систематическими репрессиями в России против правозащитников, независимых СМИ и журналистов, членов политической оппозиции».

Страны призывают Россию выполнять свои международные обязательства и обязательства в области прав человека.



* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.