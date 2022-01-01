В Троицке депутаты и местные жители выступили против исправительного центра, где будут работать заключенные

Об этом «Эху Москвы» рассказал член совета депутатов городского округа Максим Пушков. Письма с подписями планируется направить руководству ФСИН и мэру Москвы, добавил Максим Пушков.
2022-01-01T06:09:10+03:00
2022-01-01T06:09:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:09, 01 января 2022
В Троицке депутаты и местные жители выступили против исправительного центра, где в арендованном ФСИН здании будут работать несколько сотен заключенных.
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