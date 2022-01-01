В Троицке депутаты и местные жители выступили против исправительного центра, где будут работать заключенные

В Троицке депутаты и местные жители выступили против исправительного центра, где в арендованном ФСИН здании будут работать несколько сотен заключенных.

Об этом «Эху Москвы» рассказал член совета депутатов городского округа Максим Пушков. Письма с подписями планируется направить руководству ФСИН и мэру Москвы, добавил Максим Пушков.