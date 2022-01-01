Семьи с двумя и более детьми теперь не должны выплачивать налог с дохода, который связан с улучшением жилищных условий

В России вступил в силу закон, согласно которому семьи с двумя и более детьми не должны выплачивать налог с дохода, который связан с улучшением жилищных условий. Речь идет о продаже квартиры, комнаты, дома или доли в них, которые были потрачены для покупки нового жилья. Вместе с тем не будет иметь значения срок владения жилой недвижимостью, поскольку закон разрешает ее продавать даже недавним владельцам.