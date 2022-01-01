В Армении запретили продажу полиэтиленовых пакетов толщиной до 50 микрон. Об этом рассказали агентству РИА Новости в министерстве окружающей среды. Исключение оставили для расфасовочной пленки, а также для пакетов и мешков из вторсырья. Власти объяснили запрет тем, что пакеты используются в среднем 10-15 минут, а для их разложения в естественной среде требуется 400 лет. Ранее схожий закон вступил в силу на Украине.