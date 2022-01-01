Нелегальных мигрантов будут штрафовать и выдворять из России за нарушение режима пребывания. Эта мера начинает действовать с сегодняшнего дня. Кроме того за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности работодателей будут штрафовать на суммы до 800 тысяч рублей за каждого нелегального сотрудника. В МВД напомнили, что граждане Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины, не имеющие документов для работы в России, вправе обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Россию.
2022-01-01T05:07:13+03:00
2022-01-01T05:07:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 01 января 2022
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