Нелегальных мигрантов будут штрафовать и выдворять из России за нарушение режима пребывания. Эта мера начинает действовать с сегодняшнего дня. Кроме того за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности работодателей будут штрафовать на суммы до 800 тысяч рублей за каждого нелегального сотрудника. В МВД напомнили, что граждане Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины, не имеющие документов для работы в России, вправе обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Россию.