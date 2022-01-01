Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной целью завершение войны в Донбассе. По его словам, линия разграничения исчезнет в реальности, когда ее удастся убрать в головах украинцев. Об этом он заявил в новогоднем поздравлении к согражданам, опубликованном в его Телеграм-канале.

Президент также заявил, что Украину не пугает ни одна армия на границе, поскольку страну защищают «не какие попало» войска. Он также высказался о Крыме, заявив, что не ждет, пока мир решит проблемы Украины, поэтому Киев сделал первый шаг, вернув полуостров в мировую повестку. Украинский лидер также посетовал, что жители страны не желают вакцинироваться, назвав пандемию коронавируса общей болью.