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05:06, 01 января 2022

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной целью завершение войны в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной целью завершение войны в Донбассе. По его словам, линия разграничения исчезнет в реальности, когда ее удастся убрать в головах украинцев. Об этом он заявил в новогоднем поздравлении к согражданам, опубликованном в его Телеграм-канале.
Президент также заявил, что Украину не пугает ни одна армия на границе, поскольку страну защищают «не какие попало» войска. Он также высказался о Крыме, заявив, что не ждет, пока мир решит проблемы Украины, поэтому Киев сделал первый шаг, вернув полуостров в мировую повестку. Украинский лидер также посетовал, что жители страны не желают вакцинироваться, назвав пандемию коронавируса общей болью.


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