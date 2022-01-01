В Москве несколько человек устроили поножовщину во время празднования Нового года. Это произошло около букмекерской конторы в районе Саларьево. Трое получили ножевые ранения, одного из них пришлось госпитализировать, передает РЕН ТВ. Причины конфликта не уточняются.

Как сообщает газета «Московский Комсомолец», основной причиной вызовов скорой помощи в столице этой ночью стали ранения от фейерверков. Так, 51-летний мужчина в Большом Грузинском переулке получил травму глаз от искры петарды. Однако самой первой пациенткой, вызвавшей скорую, была школьница, которую избил отец.