На мэра французского города Кале Наташу Бушар напал бездомный выходец из Литвы. Инцидент произошел 29 декабря у одной из сберегательных касс. Как передает телеканал BFMTV, беременная женщина споткнулась о сумки бездомных, которые загородили проход в здание. Бушар попросила их освободить дорогу. В ответ один из них ее ударил. Градоначальница обратилась с жалобой в полицию. В результате суд приговорил 51-летнего литовца к двум месяцам тюрьмы.