На мэра французского города Кале Наташу Бушар напал бездомный выходец из Литвы. Инцидент произошел 29 декабря у одной из сберегательных касс. Как передает телеканал BFMTV, беременная женщина споткнулась о сумки бездомных, которые загородили проход в здание. Бушар попросила их освободить дорогу. В ответ один из них ее ударил. Градоначальница обратилась с жалобой в полицию. В результате суд приговорил 51-летнего литовца к двум месяцам тюрьмы.
2022-01-01T04:10:33+03:00
2022-01-01T04:10:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 01 января 2022
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