Белоруссия с 1 января запретила ввоз ряда товаров из стран, попавших под продовольственное эмбарго. Оно было введено в ответ на санкции в отношении Минска. Речь идет о государствах-членах Евросоюза, а также США, Канаде, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании и Северной Ирландии, Черногории и Швейцарии. Под запрет попали, в том числе, крупный рогатый скот, свинина, субпродукты и колбасы, соль, молоко, кондитерские изделия, орехи и фрукты. Всего это коснулось свыше 20 групп различной продукции.