Белоруссия с 1 января запретила ввоз ряда товаров из стран, попавших под продовольственное эмбарго. Оно было введено в ответ на санкции в отношении Минска. Речь идет о государствах-членах Евросоюза, а также США, Канаде, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании и Северной Ирландии, Черногории и Швейцарии. Под запрет попали, в том числе, крупный рогатый скот, свинина, субпродукты и колбасы, соль, молоко, кондитерские изделия, орехи и фрукты. Всего это коснулось свыше 20 групп различной продукции.
2022-01-01T04:06:27+03:00
2022-01-01T04:06:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 01 января 2022
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