В России начался эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Он стартовал в трех пилотных регионах — Москве, Московской и Белгородской областях, говорится на сайте Минпромторга. Теперь можно приобрести любые рецептурные препараты, кроме наркотических и психотропных, а также спиртосодержащих с долей этилового спирта более 25 процентов. До этого рецептурные лекарства онлайн можно было купить только при режиме чрезвычайной ситуации. В Ассоциации независимых аптек рассчитывают, что теперь доля проданных через интернет лекарств может вырасти до 35 процентов.
2022-01-01T04:05:05+03:00
2022-01-01T04:05:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 01 января 2022
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