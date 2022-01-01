В России начался эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Он стартовал в трех пилотных регионах — Москве, Московской и Белгородской областях, говорится на сайте Минпромторга. Теперь можно приобрести любые рецептурные препараты, кроме наркотических и психотропных, а также спиртосодержащих с долей этилового спирта более 25 процентов. До этого рецептурные лекарства онлайн можно было купить только при режиме чрезвычайной ситуации. В Ассоциации независимых аптек рассчитывают, что теперь доля проданных через интернет лекарств может вырасти до 35 процентов.