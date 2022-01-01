От Вашингтона потребовали обнародовать меры, согласованные на случай нападения России на Украину. Заявление подписали в том числе, бывшие послы США в Москве Майкл Макфол и Александр Вершбоу, а также несколько экс-послов на Украине. Всего в числе подписантов свыше 20 специалистов по России и бывших сотрудников американской администрации по нацбезопасности, передает агентство Associated Press. В документе говорится, что США в координации с союзниками по НАТО и с Украиной должны немедленно принять меры, которые повлияют на расчеты Кремля до того, как там сделают выбор в пользу военной эскалации. Авторы заявления полагают, что о возможных мерах следует предупредить Москву, чтобы у нее было ясное понимание масштабов экономических мер, с которыми она столкнется.