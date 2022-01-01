В Австрии Новый год встречают при рекордно теплой погоде в истории метеонаблюдений. Так, в районе Баден близ Вены воздух днем прогрелся выше +18 градусов, сообщила служба оповещения о стихийных бедствиях. В самой Вене метеорологи зарегистрировали самую теплую температуру с 1941 года для кануна Нового года — в полночь она составила 12 градусов тепла. Причиной по-настоящему весенней погоды в Австрии в эти дни стали субтропические воздушные массы.