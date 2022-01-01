Всемирная организация здравоохранения официально признала компьютерную игроманию болезнью. Чрезмерное увлечение компьютерными и видеоиграми является новым видом психического расстройства. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на обновленную Международную статистическую классификацию болезней. Для диагностирования данного заболевания необходимо, чтобы в течение года у человека наблюдались признаки игрового расстройства, которые бы негативно влияли на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни. При этом диагноз может поставить только обученный профессионал-медик, нельзя применять данное описание в отношении родственников или друзей на основе личного мнения.
2022-01-01T03:08:44+03:00
2022-01-01T03:08:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 01 января 2022
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