В Швейцарии вступила в силу облегченная процедура смены пола и имени. Для этого гражданам страны теперь достаточно подать заявление властям и заплатить сбор в размере 75 франков (это более 6 тысяч рублей). Никакого медицинского освидетельствования или соблюдения иных предварительных условий не требуется. Если лицу, желающему это сделать, меньше 16 лет, потребуется согласие законного представителя. При этом в регистре гражданского состояния можно указать только женский или мужской пол. Другой вариант не предусмотрен. Также нет возможности отказаться от указания пола.

С 1 июля однополые пары в Швейцарии получат право заключать полноценный брак. За это проголосовало свыше 64% граждан на состоявшемся в сентябре референдуме.