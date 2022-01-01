В центре столицы Болгарии — Софии задержали мужчину с гранатой, который призывал не носить маски. Как сообщают болгарские СМИ, позже задержали девушку, которая могла быть знакома с мужчиной. При ней нашли два пистолета, которые по словам задержанных, не настоящие.
2022-01-01T03:07:28+03:00
2022-01-01T03:07:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 01 января 2022
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