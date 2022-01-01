В центре столицы Болгарии — Софии задержали мужчину с гранатой, который призывал не носить маски. Как сообщают болгарские СМИ, позже задержали девушку, которая могла быть знакома с мужчиной. При ней нашли два пистолета, которые по словам задержанных, не настоящие.