В Росси вступил в силу закон о так называемом «приземлении» ИТ-гигантов. Он обязывает зарубежные компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей открыть в стране свой филиал, уполномоченное юридическое лицо или представительство. В противном случае, ресурсу запретят размещать на своей базе рекламу, а также рекламировать самого себя. Также его запретят отражать в поисковой выдаче, а работу портала замедлят. Кроме того, ресурс могут полностью заблокировать. Как пояснили в Роскомнадзоре, закон затронет 13 компаний, а также ресурсы, которые им принадлежат. Это в том числе Google, Apple, Facebook, Viber, Twitter, Zoom и другие.