Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил в новогоднем обращении о трудных предстоящих неделях из-за коронавируса. В конце года страна столкнулась сразу с двумя волнами — «дельта» и «омикрон» штаммами, 29 декабря число заболевших за сутки превысило 174 тысячи. В начале января их может быть уже 250 тысяч, предупреждают власти. На этом фоне власти Парижа обязали носить маски в городе даже на свежем воздухе.
2022-01-01T02:17:13+03:00
2022-01-01T02:17:13+03:00
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02:17, 01 января 2022
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