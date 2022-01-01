Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил в новогоднем обращении о трудных предстоящих неделях из-за коронавируса. В конце года страна столкнулась сразу с двумя волнами — «дельта» и «омикрон» штаммами, 29 декабря число заболевших за сутки превысило 174 тысячи. В начале января их может быть уже 250 тысяч, предупреждают власти. На этом фоне власти Парижа обязали носить маски в городе даже на свежем воздухе.