Председательство в Группе семи экономически развитых стран переходит от Великобритании к Германии. Берлин принимает его на фоне пандемии коронавируса, энергетического кризиса, глобального потепления, обострения ситуации вокруг Украины, в котором Запад винит Россию и приходе к власти в Афганистане запрещенного в России движения «Талибан*». Эти и многие другие темы, как ожидается, будут определять повестку G7. Два раза председателем объединения в качестве канцлер Германии была Ангела Меркель. После прошедших в сентябре парламентских выборов «железную фрау», занимавшую 16 лет пост председателя правительства, сменил Олаф Шольц, ему теперь достанутся бразды правления в G7.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.