Президент США Джо Байден рассчитывает на прогресс в предстоящих переговорах с Россией. Об этом он сказал по итогам разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Байден подчеркнул, что предупредил о серьезных санкциях в случае обострения ситуации вокруг Украины. Кроме того, по его словам, США вместе с союзниками по НАТО увеличат присутствие в Европе. По словам главы Белого дома, которого цитирует его пресс-пул, в ходе предстоящих раундов переговоров стороны обсудят взаимные обеспокоенности.

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся прошлой ночью. Стороны обсудили предстоящие 10 января переговоры Москвы и Вашингтона, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.