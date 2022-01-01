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02:15, 01 января 2022

Президент США Джо Байден рассчитывает на прогресс в предстоящих переговорах с Россией

Президент США Джо Байден рассчитывает на прогресс в предстоящих переговорах с Россией. Об этом он сказал по итогам разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Байден подчеркнул, что предупредил о серьезных санкциях в случае обострения ситуации вокруг Украины. Кроме того, по его словам, США вместе с союзниками по НАТО увеличат присутствие в Европе. По словам главы Белого дома, которого цитирует его пресс-пул, в ходе предстоящих раундов переговоров стороны обсудят взаимные обеспокоенности.
Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся прошлой ночью. Стороны обсудили предстоящие 10 января переговоры Москвы и Вашингтона, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.


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