С 1 января в России произошли ряд законодательных изменений. В частности, повысился минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Вместе с этим вырастут ряд привязанных к ним выплат на детей. Немного подросли пособия по безработице. Социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пособия, а неработающие пенсионеры, имеющие трудовой стаж в сельской местности 30 и более лет, получат право на повышенные выплаты независимо от того, где они сейчас проживают. Изменится порядок оформления больничного — ушел в прошлое бумажный листок нетрудоспособности, а электронный становится обязательным. Увеличится зарплата помощников депутатов. Есть изменения в сфере налогообложения. Перестал быть обязательным техосмотр личного автотранспорта. Должникам запретили получать субсидии на оплату ЖКХ. Традиционно подорожали алкоголь, сигареты и в Москве — проезд в транспорте.