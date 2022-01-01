Более 170 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий и обледенения дорог. Больше всего изменений в Шереметьеве. Там, согласно онлайн-сервису «Яндекс.Распаисание», на данный момент отменено 145 рейсов, еще 3 задержано. Задержки и отмены есть также во Внукове и Домодедове. 30 декабря в аэропортах столицы были задержаны и отменены более 40 рейсов.
2022-01-01T01:09:03+03:00
2022-01-01T01:09:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 01 января 2022
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