Более 170 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий и обледенения дорог. Больше всего изменений в Шереметьеве. Там, согласно онлайн-сервису «Яндекс.Распаисание», на данный момент отменено 145 рейсов, еще 3 задержано. Задержки и отмены есть также во Внукове и Домодедове. 30 декабря в аэропортах столицы были задержаны и отменены более 40 рейсов.