Последние в году цены фьючерсов на газ в Европе упали более чем на 20% и завершились на отметке ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи. Последний раз таких низких показателей стоимость голубого топлива достигала в начале ноября, а всего за год цена поднялась почти в 3,5 раза. В конце декабря биржевая цена газа в Европе впервые в истории вплотную приблизилась у 2200 долларам за тыс. куб. м
2022-01-01T01:08:29+03:00
2022-01-01T01:08:29+03:00
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01:08, 01 января 2022
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