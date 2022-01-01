Последние в году цены фьючерсов на газ в Европе упали более чем на 20% и завершились на отметке ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи. Последний раз таких низких показателей стоимость голубого топлива достигала в начале ноября, а всего за год цена поднялась почти в 3,5 раза. В конце декабря биржевая цена газа в Европе впервые в истории вплотную приблизилась у 2200 долларам за тыс. куб. м