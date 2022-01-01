Россияне в этом году начнут платить налоги с дохода по вкладам свыше 1 миллиона рублей. Эта мера предусмотрена законом, вступившим в силу еще в январе прошлого года. Первые налоговые выплаты будут начислены на доходы с депозитов, полученные в 2021 году. Налогом облагается не сумма вкладов, а часть доходов, полученная в виде процентов по ним. Декларировать доход не нужно: банки сделают это самостоятельно, после чего ФНС направит уведомление гражданам вместе с имущественными налогами.