Россияне в этом году начнут платить налоги с дохода по вкладам свыше 1 миллиона рублей. Эта мера предусмотрена законом, вступившим в силу еще в январе прошлого года. Первые налоговые выплаты будут начислены на доходы с депозитов, полученные в 2021 году. Налогом облагается не сумма вкладов, а часть доходов, полученная в виде процентов по ним. Декларировать доход не нужно: банки сделают это самостоятельно, после чего ФНС направит уведомление гражданам вместе с имущественными налогами.
2022-01-01T01:07:33+03:00
2022-01-01T01:07:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 01 января 2022
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