Белый дом решил продлить срок службы МКС до 2030 года. Ради этого американское космическое агентство намерено взаимодействовать с международными партнерами, в том числе с Россией. Об этом заявил глава НАСА Билл Нельсон. Отмечается, что США планируют «обеспечить продолжение новаторских исследований, проводимых в этой уникальной орбитальной лаборатории до конца этого десятилетия».