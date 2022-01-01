Белый дом решил продлить срок службы МКС до 2030 года. Ради этого американское космическое агентство намерено взаимодействовать с международными партнерами, в том числе с Россией. Об этом заявил глава НАСА Билл Нельсон. Отмечается, что США планируют «обеспечить продолжение новаторских исследований, проводимых в этой уникальной орбитальной лаборатории до конца этого десятилетия».
2022-01-01T01:06:47+03:00
2022-01-01T01:06:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 01 января 2022
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