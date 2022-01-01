После разговора президентов России и США Белый дом объявил о планах Джо Байдена поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Беседа состоится 2 января, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя американской администрации. По его словам, Байден намерен подтвердить поддержку суверенитета Украины со стороны США. Также речь пойдет о наращивании российских военных на границе с Украиной и возможности решить ситуацию дипломатическими методами.

Информацию о переговорах подтвердил и Зеленский. В своем Twitter он написал, что ждет их «с нетерпением». Беседа, по его словам, будет посвящена координации шагов во имя мира на Украине и безопасности в Европе.

Переговоры лидеров России и США прошли прошлой ночью. Байден дал понять, что Вашингтон пойдет на «решительные меры», если Москва предпримет вторжение на Украину. Путин в свою очередь предупредил, что «беспрецедентные санкции» против России приведут к полному разрыву отношений между двумя странами.