Космонавты обнаружили в корпусе МКС новое место утечки воздуха. Члены экипажа Петр Дубров и Антон Шкаплеров нашли изъян в служебном модуле «Звезда» — российском сегменте Международной космической станции. Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», это может быть последним местом утечки воздуха. Средств для устранения негерметичности у космонавтов сейчас нет, но необходимые инструменты планируется доставить на борт МКС следующим грузовым кораблем «Прогресс». Трещины в корпусе «Звезды» обнаружили еще несколько месяцев назад. Экипаж провел ремонтно-восстановительные работы, в частности заделал изъяны герметиком, но полностью устранить утечку не удалось. Вчера глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в новогоднем поздравлении экипажа МКС пообещал в скором времени сократить продолжительность полетов на космическую станцию до двух часов. Также, по его словам, Россия намерена увеличить количество пусков до 50-75 ракет в год.

На протяжении прошлого года проблемы возникали и с другим российским космическим оборудованием, в том числе с модулем «Наука», у которого внезапно сработали двигатели, а при открытии люка вылетел болт.