В России вступает в силу закон, требующий от иностранных IT-компаний открыть в стране свои представительства. Под действие документа попадают компании, которые имеют суточную аудиторию более 500 тысяч пользователей. Роскомнадзор уже начал вести соответствующий реестр. В него вошли Google, которому принадлежит, в том числе, сервис YouTube, Apple, корпорация Meta, включающая в себя соцсети Facebook и Instagram, соцсеть Twitter, мессенджер Telegram и целый ряд других компаний. От всех из них Роскомнадзор, помимо открытия представительства в России, будет требовать выполнения еще ряда условий. Например, компаниям необходимо разместить на своих сайтах форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте регулятора, чтобы взаимодействовать с властями, а также ограничивать доступ к запрещенной информации.

С сентября этого года в России также вступят в силу нормы, которые предполагают меры принуждения зарубежных IT-компаний к выполнению российского законодательства. В случае отказа им может грозить, в том числе, полная блокировка.