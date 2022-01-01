Французским производителям шампанского с сегодняшнего дня придется называть свою продукцию в России игристым вином. Слово «шампанское» они могут оставлять на этикетке, только если оно написано по-французски. Председатель совета директоров группы компаний «Абрау Дюрсо» Павел Титов считает, что так называемый закон о шампанском мало повлияет на российский винный рынок

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, по которому шампанским в России могут называть свою продукцию только отечественные производители. Французским компаниям удалось лишь добиться двухмесячной отсрочки, чтобы не отзывать уже отправленные в Россию партии.