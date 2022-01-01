Движение транспорта в центре Москвы этой ночью ограничено. В частности, перекрыты Кремлевская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост, а также улицы Варварка, Ильинка, Москворецкий и Васильевский спуски. Это связано с проведением праздничного салюта. Запустят его с 26 точек во всех районах города. Первый салют начался сразу после боя курантов недалеко от Красной площади. На остальных площадках фейерверки запустят в час ночи, когда новый год наступит уже во всех часовых поясах страны.

Метро, МЦК и наземный транспорт будут работать всю новогоднюю ночь, без перерыва и к тому же бесплатно. Поезда московских центральных диаметров будут курсировать до 2:30.

Парковки на все новогодние и рождественские праздники будут бесплатными, в том числе на улицах с максимальным тарифом 450 рублей в час.