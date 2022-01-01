В связи с пандемией коронавируса праздничные гуляния в этом году в Москве ограничены. Например, встретить Новый год на Красной площади на этот раз нельзя. Доступ туда закрыли вечером, чтобы исключить скопления людей. Не устраивали в этом году и уличных концертов. Закрылись и многие кафе и рестораны, а также катки на Красной площади и в Парке Горького. А вот на катке ВДНХ продолжается праздничная программа.
2022-01-01T00:11:13+03:00
2022-01-01T00:11:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:11, 01 января 2022
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