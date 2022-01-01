Москва и европейская часть России встречают Новый год. Традиционно за несколько минут до его наступления россиян поздравил президент. Нынешнее послание стало рекордно длинным – 6 минут 22 секунды. Оно было посвящено преодолению трудностей. Владимир Путин выразил соболезнования семьям людей, умерших от коронавируса и отметил важность солидарной борьбы с пандемией. По словам Путина, преодолевать самые сложные задачи следует сообща.
2022-01-01T00:10:31+03:00
2022-01-01T00:10:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2960888-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:10, 01 января 2022
Загрузка комментариев...