Американская администрация одобрила продление соглашения по использованию МКС до 2030 года

Как рассказали в управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства, за два десятка лет эксплуатации станции с ее помощью было создано огромное множество научных, образовательных и технологических разработок на пользу человечества. В Вашингтоне сказали о готовности взаимодействовать с международными партнерами по МКС, в том числе Россией.

