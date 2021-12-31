Российский экипаж нашел предполагаемое место утечки воздуха на Международной космической станции

Оно находится в модуле «Звезда», сказали в «Роскосмосе». К ремонтным работам космонавты приступят после того, как на ближайшем грузовом корабле «Прогресс» им доставят необходимые средства, сказали в госкорпорации. Сегодня в ходе поздравления российских участников экспедиции на МКС глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил о тех проблемах, с которыми столкнулись космонавты.

Утечка воздуха на станции была зафиксирована больше двух лет назад. С тех пор члены экипажа нашли несколько трещин и сообщали о том, что им удалось их заделать. Однако давление на станции продолжало падать.