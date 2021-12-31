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22:02, 31 декабря 2021

Агентство «Интерфакс» закрывает свое представительство в Белоруссии

В редакции объяснили это поправками к местному закону о СМИ.

Российское агентство являлось единственным учредителем и владельцем белорусского СМИ «Интерфакс-Запад». Это стало основной причиной закрытия. Офис проработал в стране 28 лет. Власти Белоруссии на фоне массовых протестов, которые вспыхнули после президентских выборов 2020 года, приняли сразу несколько законов, ограничивающих работу журналистов. В частности, прессе теперь запрещено вести прямые трансляции с несогласованных митингов. Руководители страны также могут в любой момент отключить интернет, телевидение и радио. Белорусские власти усилили давление не только на местные СМИ, но и иностранные, в том числе российские: в сентябре в стране заблокировали сайт газеты «Комсомольская правда». Причиной стала публикация, которая, по мнению властей, угрожала национальной безопасности. Спустя месяц силовики поместили в минский изолятор журналиста издания Геннадия Можейко. Незадолго до этого он написал статью о минчанине, который застрелил сотрудника белорусского КГБ. Как сообщали правозащитники, журналиста задержали еще в Москве, после чего вывезли за границу. В квартире Можейко провели обыск. Позднее его обвинили в разжигании социальной вражды и оскорблении представителя власти. «Комсомольская правда» была вынуждена закрыть свое представительство в Белоруссии.

Другие российские издания, работающие на белорусскую аудиторию, пока об изменения в своей деятельности не сообщали.


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