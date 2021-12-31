США и НАТО говорят о том, что готовы к диалогу с Россией

При этом альянс и Вашингтон проявляют единство в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Переговоры по вопросам безопасности должны пройти в первой половине января. Накануне поздно вечером состоялся телефонный разговор российского и американского лидеров. По словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, видно, что США заинтересованы в переговорах с Россией.

Ушаков уверен, что Байден отреагировал логично и серьезно.