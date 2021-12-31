В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково стабилизировалась ситуация с рейсами

Ранее сообщалось о том, что почти два десятка вылетов были задержаны. Как пишет интернет-издание «Фонтанка», к вечеру задержанным остался лишь один рейс. Ранее несколько сотен пассажиров не смогли вовремя вылететь из северной столицы. Это объясняли плохими погодными условиями.