В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково стабилизировалась ситуация с рейсами

Ранее сообщалось о том, что почти два десятка вылетов были задержаны. Как пишет интернет-издание «Фонтанка», к вечеру задержанным остался лишь один рейс. Ранее несколько сотен пассажиров не смогли вовремя вылететь из северной столицы. Это объясняли плохими погодными условиями.
2021-12-31T21:33:05+03:00
2021-12-31T21:33:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:33, 31 декабря 2021
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