Жительница США добровольно самоизолировалась в туалете самолета. В полете получила положительный тест на коронавирус

Школьная учительница Мариса Фотиео направлялась в Исландию. В полете у нее заболело горло, и она сделала экспресс-тест, который взяла с собой, рассказала она сама телеканалу NBC. Чтобы не заразить других пассажиров, Футиео закрылась в одной из кабин туалета. Где провела пять часов. По ее словам, она смогла перенести этот полет благодаря помощи одной из бортпроводниц, которая приносила еду и напитки и следила за ее состоянием. В Исландии Фотиео оказалась на карантине в одной из гостиниц Красного креста.