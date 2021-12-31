Во Франции приостановят процесс по делу о терактах в 2015-м году

Это связано с тем, что главный фигурант дела Салах Абдеслам заразился коронавирусом, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в судебной системе республики. По его сведениям, очередное заседание должно пройти на следующей неделе, после чего слушания перенесут на середину января. 31-летний Абдеслам, по версии следствия, является единственным выжившим участником теракта. Тогда в результате серии нападений в Париже погибли 130 человек. террористы расстреляли посетителей нескольких ресторанов и напали на концертный зал «Батаклан», где выступала рок-группа. Судебный процесс по этому делу начался в сентябре.
2021-12-31T21:31:30+03:00
2021-12-31T21:35:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 31 декабря 2021
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