Во Франции приостановят процесс по делу о терактах в 2015-м году

Это связано с тем, что главный фигурант дела Салах Абдеслам заразился коронавирусом, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в судебной системе республики. По его сведениям, очередное заседание должно пройти на следующей неделе, после чего слушания перенесут на середину января. 31-летний Абдеслам, по версии следствия, является единственным выжившим участником теракта. Тогда в результате серии нападений в Париже погибли 130 человек. террористы расстреляли посетителей нескольких ресторанов и напали на концертный зал «Батаклан», где выступала рок-группа. Судебный процесс по этому делу начался в сентябре.