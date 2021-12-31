Участница группы Pussy Riot Мария Алехина освободилась после пятнадцати суток ареста

Ранее Тверской суд Москвы назначил ей такое наказание по обвинению в демонстрации нацистской символики. Это связано с тем, что в социальных сетях Алехиной несколько лет назад было опубликовано изображение белорусского главы Александра Лукашенко с несколькими свастиками. Как рассказала Алехина интернет-изданию SOTA Vision, сейчас спецприемник в Новой Москве переоборудовали в изолятор для мигрантов, которые заразились коронавирусом. Из-за этого, по ее словам, там не соблюдаются элементарные условия гигиены.
2021-12-31T21:30:45+03:00
2021-12-31T21:35:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 31 декабря 2021
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