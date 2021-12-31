Французским производителям шампанского с завтрашнего дня придется называть свою продукцию в России игристым вином

Слово «шампанское» они могут оставлять на этикетке, только если оно написано по-французски. Ранее президент Владимир Путин подписал закон, по которому шампанским в России могут называть свою продукцию только отечественные производители. Французским компаниям удалось лишь добиться двухмесячной отсрочки, чтобы не отзывать уже отправленные в Россию партии. Как сказали в Министерстве торговли Франции агентству France Press, переговоры по этому вопросу с Москвой еще идут.