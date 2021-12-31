Французским производителям шампанского с завтрашнего дня придется называть свою продукцию в России игристым вином

Слово «шампанское» они могут оставлять на этикетке, только если оно написано по-французски. Ранее президент Владимир Путин подписал закон, по которому шампанским в России могут называть свою продукцию только отечественные производители. Французским компаниям удалось лишь добиться двухмесячной отсрочки, чтобы не отзывать уже отправленные в Россию партии. Как сказали в Министерстве торговли Франции агентству France Press, переговоры по этому вопросу с Москвой еще идут.
2021-12-31T21:05:09+03:00
2021-12-31T21:05:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 31 декабря 2021
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