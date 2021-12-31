Власти Смоленской области потратили на подарки ветеранам вдвое меньше, чем на техобслуживание машины губернатора

Власти Смоленской области, как пишет интернет-издание «7х7», потратили на подарки ветеранам вдвое меньше, чем на техническое обслуживание машины губернатора. Согласно документам сайта госзакупок, администрация региона заплатила более трехсот тысяч рублей за синтетические одеяла, которые дарили ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Подобные подарки областная администрация делала и в предыдущие годы, обратили внимание журналисты. Служебную машину премиум-класса для губернатора Смоленской области купили чуть больше года назад. Ее стоимость, по данным издания ,составила чуть более 11 миллионов рублей.