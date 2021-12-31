Афганские талибы заверили, что не будут заставлять мужское население страны отращивать бороды

Ранее там рекомендовали всем мужчинам воздержаться от бритья. В Кабуле говорят, что это лишь совет, передает агентство РИА Новости. Группировка «Талибан*», которая признана в России террористической и запрещена, пришла к власти в Афганистане в конце лета. Это произошло на фоне вывода из страны войск международной коалиции.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.