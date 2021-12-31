Десятки тысяч жителей американского штата Колорадо эвакуированы из-за сильного лесного пожара

В районе бедствия введены усиленные меры безопасности. Огонь уже уничтожил сотни домов, но пока не привел к жертвам, сообщают власти штата. По предварительным данным, причиной возгорания стали искры от линии электропередачи и трансформаторов, которые были повалены сильным ветром.
2021-12-31T21:01:32+03:00
2021-12-31T21:01:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 31 декабря 2021
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