НАТО, как говорят в американском госдепартаменте, готово к содержательному диалогу с Россией

В то же время альянс и Вашингтон настаивают, что они едины в вопросе сдерживания агрессии против Украины. Эти темы госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил сегодня с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Вашингтон также призвал Москву к конструктивному участию в переговорах по стратегической стабильности, которые запланированы в следующем месяце. В Кремле ранее неоднократно отвергали планы военных действий в отношении Украины, о вероятности которых говорили на Западе.
2021-12-31T21:00:49+03:00
2021-12-31T21:06:18+03:00
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21:00, 31 декабря 2021
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