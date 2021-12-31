НАТО, как говорят в американском госдепартаменте, готово к содержательному диалогу с Россией

В то же время альянс и Вашингтон настаивают, что они едины в вопросе сдерживания агрессии против Украины. Эти темы госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил сегодня с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Вашингтон также призвал Москву к конструктивному участию в переговорах по стратегической стабильности, которые запланированы в следующем месяце. В Кремле ранее неоднократно отвергали планы военных действий в отношении Украины, о вероятности которых говорили на Западе.