В Южной Корее освободили из заключения бывшего президента страны Пак Кын Хе

Амнистия объявлена в связи с Новым годом и состоянием здоровья экс-президента. Политика приговорили к 22-м годам тюрьмы по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебным положением. В уходящем году 69-летнюю Пак Кын Хе несколько раз госпитализировали из-за хронического заболевания. Она стала первой женщиной-президентом в Южной Корее. В 2017-м году главу государства подвергли импичменту из-за коррупционного скандала.